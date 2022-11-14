Гуменюк розповіла, чи загрожують Миколаєву "Гради" та "Смерчі"

Гуменюк пояснила, чи все ще залишається загроза ворожих обстрілів Миколаєва після звільнення Херсона.

Попри те, що Збройні сили України звільнили правий берег Дніпра на Херсонщині, загроза ворожих обстрілів Миколаєва все ще залишається.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що Миколаєву все ще загрожують обстріли "Градами" та "Смерчами" з боку окупантів.

"Абсолютне виключення ще неможливе, оскільки залишаються ті самі географічні особливості області, які ще не звільнені, там триває робота. Тому розслаблятися ще не можна, хоча вже передихнути часом миколаївцям вдається", - зазначила вона.

Ситуація на Миколаївщині

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері повідомив про звільнення усієї Миколаївської області. В окупації і досі перебуває Кінбурн.

Очільник Миколаївської ОВА спростував фейки російської пропаганди про нібито евакуацію регіону.

Віталій Кім також розповів, як втеча росіян із Херсона вплине на обстріли Миколаївщини. Так, за його словами, вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

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