На Харківщині російський агент "здавав" окупантам позиції українських сил ППО

На Харківщині СБУ затримала російського агента, який “здавав” окупантам позиції українських ППО.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, у Харкові кіберфахівці розсекретили російського агента, який передавав окупантам розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

“Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах. За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що влітку цього року чоловік почав шукати через соцмережі шляхи “виходу” на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

“Після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, “розкриті” позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - наголосили в Службі безпеки.

Що відомо про російських агентів в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення в Україні правоохоронці почали затримувати російських агентів, які, здебільшого, збирали інформацію та корегували обстріли окупантів.

Також 15 років за ґратами проведе зрадниця, яка намагалася влаштувати проникнення ворожої ДРГ до Миколаєва. Її затримали під час спецоперації української контррозвідки.

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