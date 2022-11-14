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Прикордонники повернулися до звільненого Херсона: відео

Прикордонники повернулися до звільненого Херсона: відео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Прикордонники повернулися до звільненого Херсона: відео

Прикордонники повернулися до Херсона

Прикордонний загін повернувся на своє постійне місце дислокації.

Українські прикордонники повернулися до звільненого від російських окупантів Херсона.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Херсонський прикордонний загін повернувся до Херсона, на своє постійне місце дислокації", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники урочисто підняли державний прапор та оглянули будівлю Держприкордонслужби, яка зазнала руйнувань під час обстрілів.

Звільнення Херсона

У п`ятницю, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсона, який понад вісім місяців перебував у російській окупації. 

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що місто повертається під контроль України. 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити місто від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

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Дата публікації
Перегляди
920
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