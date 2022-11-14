Пограничники вернулись в освобожденный Херсон: видео

Украинские пограничники вернулись в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Херсонский пограничный отряд вернулся в Херсон на свое постоянное место дислокации", — говорится в сообщении.

Пограничники торжественно подняли государственный флаг и осмотрели здание Госпогранслужбы, которое разрушилось во время обстрелов.

Рсвобождение Херсона

В пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест доброй воли РФ.

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