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Гуменюк рассказала, угрожают ли Николаеву "Грады" и "Смерчи"

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1462
Время на прочтение
2 мин
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Гуменюк рассказала, угрожают ли Николаеву "Грады" и "Смерчи"

Фото: ГСЧС

Гуменюк объяснила, остается ли все еще угроза вражеских обстрелов Николаева после освобождения Херсона.

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, угроза вражеских обстрелов Николаева все еще остается.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что Николаеву все еще грозят обстрелы "Градами" и "Смерчами" со стороны оккупантов.

"Абсолютное исключение еще невозможно, поскольку остаются те же географические особенности области, которые еще не освобождены, там продолжается работа. Поэтому расслабляться еще нельзя, хотя уже передохнуть временем николаевцам удается", — отметила она.

Ситуация в Николаевской области

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером сообщил об освобождении всей Николаевской области. В оккупации до сих пор находится Кинбурн.

Глава Николаевской ОВА опроверг фейки российской пропаганды о якобы эвакуации региона.

Виталий Ким также рассказал, как бегство россиян из Херсона повлияет на обстрелы Николаевщины. По его словам, вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно уменьшилась.

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Дата публикации
Просмотры
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