"Кривбасс" справился с "Металлистом" и одержал вторую подряд победу в УПЛ

Криворожский "Кривбасс" обыграл харьковский "Металлист" в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на ужгородском стадионе "Авангард" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Юрия Вернидуба забили во втором тайме. Автором результативного удара на 73-й минуте стал Назар Волошин, которому ассистировал Рифет Капич.

Для криворожского клуба это вторая подряд победа в УПЛ. В прошлом туре "Кривбасс" минимально одолел полтавскую "Ворсклу" – 1:0.

"Кривбасс" с 12 очками вышел на 11-е место в таблице УПЛ. "Металлист" с 15 баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре криворожцы 20 ноября сыграют с "Металлистом 1925", а харьковчане в тот же день встретятся с "Минаем".

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ уволил главного тренера после шести лет плодотворного сотрудничества.

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