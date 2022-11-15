На війні в Україні загинув доброволець з Канади

Канадець не мав жодних зв'язків з Україною, але хотів допомогти у боротьбі з російськими загарбниками

На війні в Україні проти російських агресорів загинув канадський доброволець Джозеф Хільдебранд який прибув на фронт у червні.

Про це повідомляє CBC News.

Повідомляється, що канадець загинув поблизу Бахмута минулого тижня під час евакуації поранених. Обставини загибелі поки невідомі, але разом з Джозефом Хільдебрандом загинули ще 9 з 12 членів його підрозділу.

ЗМІ повідомляють, що загиблий був фермером у провінції Саскачеван. У нього не було родичів або зв'язків з Україною, однак він хотів допомогти українцям, оскільки мав досвід війни в Афганістані. До України він вирушив 11 червня.

Голова уряду Саскачевану Скот Мое назвав Хільдебранда справжнім героєм.

«Ми маємо переконатися, що його смерть не даремна. Канада повинна зробити можливе, аби Україна перемогла Росію та постала знову вільною, незалежною та успішною державою», — сказав Мое.

Наразі між країнами йдуть переговори, як доставити тіло загиблого воїна на батьківщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові попрощалися з бійцем з Тайваню, який віддав життя за Україну.

Також ми інформували, що Росія відправила на війну до України 23-річного студента із Замбії, який відбував тюремне покарання в Москві. На фронті хлопець загинув.

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