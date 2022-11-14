Студент із Замбії, засуджений у Москві, загинув в Україні на фронті

Влада Замбії вимагає від РФ пояснити, як їхній громадянин опинився в Україні.

Росія відправила на війну в Україну 23-річного студента із Замбії, який відбував тюремне покарання у Москві. На фронті хлопець загинув.

Про це пише ZNBC.

Натан Ньіренда навчався у Московському інженерно-фізичному інституті, але у 2020 році його засудили до 9,5 років позбавлення волі за зберігання наркотиків.

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо вимагає від РФ пояснень, як їхній громадянин опинився на фронті в Україні.

"Уряд Замбії звернувся до керівництва Росії з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває покарання в Москві, міг бути завербований для участі у бойових діях в Україні", – заявив міністр.

Глава МЗС цієї африканської країни відвідав сім'ю загиблого і пообіцяв повідомити додаткові подробиці, коли російська влада надасть Замбії більше деталей.

Тіло Ньіренди перевезли до Ростов для підготовки до репатріації на батьківщину.