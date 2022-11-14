Студент из Замбии, осужденный в Москве, погиб в Украине на фронте

Власти Замбии требуют от РФ объяснить, как их гражданин оказался в Украине.

Россия отправила на войну в Украину 23-летнего студента из Замбии, отбывавшего тюремное наказание в Москве. На фронте парень погиб.

Об этом пишет ZNBC.

Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, но в 2020 году был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение наркотиков.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо потребовал от РФ объяснений, как их гражданин оказался на фронте в Украине.

"Правительство Замбии обратилось к руководству России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине", – заявил министр.

Глава МИД этой африканской страны посетил семью погибшего и пообещал сообщить дополнительные подробности, когда российские власти предоставят Замбии больше деталей.

Тело Ньиренды перевезли в Ростов для подготовки к репатриации на родину.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, что, несмотря на мобилизацию в России, продолжают вербовать зэков на войну в Украине. Иногда их отправляют на фронт чуть ли не принудительно.

Управляет этим процессом владелец ЧВК "Вагнера", олигарх Евгений Пригожин. Один из заключенных, присоединившийся к рядам "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

А недавно в Сети появилась видео казни завербованного зека Евгения Нужина, воевавшего в составе ЧВК "Вагнер".

Пригожин не стал отрицать причастность своих подопечных к смертной казни, цинично прибавив, мол "собаке — собачья смерть".

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