Спеціалісти МАГАТЕ приїдуть на підконтрольні Україні АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії направить своїх спеціалістів на три підконтрольні уряду Україні діючі АЕС.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він зазначив, що з початку війни організація робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії, а також зберегти здоров'я населення і вберегти довкілля.

"Ми надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки, проводили неупереджені оцінки ситуації, надавали технічну експертизу та консультації. Ми виконуємо цю важливу роботу у тісній співпраці з українською владою та на її прохання", - заявив Гроссі.

Він зазначив, що організація швидко відреагувала на запит Україні та у терміновому порядку відправила експертів на українські АЕС і наразі вже готове до початку їх роботи найближчим часом.

Гроссі заявив, що наразі вся увага прикута до нестабільної ситуації на Запорізькій АЕС, але не потрібно забувати і про інші атомні об'єкти на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент КНР Сі Цзіньпін зустрілися на Балі на саміті "Великої двадцятки" погодилися, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися у світі, зокрема в Україні.

Також ми інформували, що гендиректор МАГАТЕ категорично спростував брехню Кремля про "брудну бомбу" в Україні.

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