Специалисты МАГАТЭ приедут на подконтрольные Украине АЭС

Также специалисты МАГАТЭ приедут на Чернобыльскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии направит своих специалистов на три подконтрольных правительству Украины действующих АЭС.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Он отметил, что с начала войны организация делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию, а также сохранить здоровье населения и уберечь окружающую среду.
"Мы предоставляли оборудование для ядерной и физической ядерной безопасности, проводили беспристрастные оценки ситуации, предоставляли техническую экспертизу и консультации. Мы выполняем эту важную работу в тесном сотрудничестве с украинскими властями и по ее просьбе", — заявил Гросси.
Он отметил, что организация быстро отреагировала на запрос Украины и в срочном порядке направила экспертов на украинские АЭС и уже готова к началу их работы в ближайшее время.
Гросси заявил, что все внимание приковано к нестабильной ситуации на Запорожской АЭС, но не нужно забывать и о других атомных объектах на территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент КНР Си Цзиньпин встретились на Бали на саммите "Большой двадцатки" согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться в мире, в том числе в Украине.
Также мы информировали, что гендиректор МАГАТЭ категорически опроверг ложь Кремля о "грязной бомбе" в Украине.
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