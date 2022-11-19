Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР запускает ракеты в сторону Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты подтвердили, что у его страны еще одно "надежное и максимально мощное" оружие для сдерживания внешних угроз, в частности, США.

Об этом пишет Associated Press.

По его словам, провокации якобы со стороны Вашингтона приведут к его уничтожению.

Издание пишет, что государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты "Хвасон-17". Вместе с ним наблюдала его жена Ри Сол Джу, а также другие чиновники КНДР.

Однако, как пишут журналисты, некоторые эксперты считают, что ракета "Хвасон-17" все еще находится на стадии разработки, но уже является дальнобойным баллистическим оружием Пхеньяна, предназначенным для несения нескольких ядерных боеголовок для поражения систем противоракетной обороны США.

Северокорейские официальные лица называют ракету "Хвасон-17" сильнейшим стратегическим оружием в мире. Причем сам Ким, как пишут в AP, отметил, что его страна вынуждена еще больше укреплять свое "преимущественное ядерное сдерживание", потому что якобы военные угрозы со стороны США становятся все прозрачнее.

Напомним, Северная Корея утром, 3 ноября, запустила несколько баллистических ракет, в связи с этими пусками правительство Японии попросило жителей центральной части страны по возможности находиться в укрытиях.

В начале октября ракета, запущенная КНДР, впервые через пять лет пролетела над территорией Японии.

2 ноября Северная Корея запустила в сторону Японского и Желтого морей не менее 23 ракет и около 100 артиллерийских снарядов. Одна из них впервые с 1953 года пересекла фактическую морскую границу и упала у побережья недалеко от территориальных вод Южной Кореи.

Южнокорейский президент Юн Сок Йоль назвал это "территориальным вторжением". Администрация США заявила о "безрассудных действиях Северной Кореи".

КНДР запустила четвертую ракету в сторону Японского моря | Новости мира

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