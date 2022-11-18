Найденная в Канаде монета времен викингов озадачила ученых

Ученые не могут понять, как именно она оказалась в Канаде.

В Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь обнаружили золотую монету в возрасте сотен лет. Монету планируется выставить на осмотр после изучения.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Считается, что она может быть самой старой, которую когда либо находили на территории страны. Однако находка еще вызывает множество вопросов у исследователей.

Пока известно, что золотая монета — это четверть. Она имеет английское происхождение и старейший из найденных в Канаде. Ее отчеканили в Лондоне. Предполагается, что это произошло между 1422 и 1427 годами. Эта 600-летняя монета предшествует первому задокументированному контакту европейцев с Америкой еще со времен викингов.

Напомним, во время исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрия, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль. Судно было полно сокровищ, уходящих в эпоху Птолемеев — династии правителей Египта IV-I веков до н.э.

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