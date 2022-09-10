В Грузии нашли человеческий зуб в возрасте 1,8 миллиона лет

Во время недавних археологических раскопок в Грузии ученые обнаружили зуб в возрасте 1,8 миллиона лет, что относится к раннему виду человека.

По мнению экспертов, находка свидетельствует о том, что этот регион является домом одного из самых ранних доисторических человеческих поселений в Европе.

Об этом пишет Reuters.

Зуб был обнаружен неподалеку от села Квемо-Орозмани, примерно в 100 км юго-западнее Тбилиси, неподалеку от Дманиси, где в конце 1990-х и начале 2000-х годов были найдены человеческие черепа в возрасте 1,8 миллиона лет.

Как отметил Гиорги Бидзинашвили, научный руководитель раскопок, зуб принадлежал "двоюродному брату" Зезвы и Мзии — названиям, которые дали двум почти целым окаменелым черепам в возрасте 1,8 миллиона лет, найденным в Дманисе.

"Это укрепляет Грузию как действительно важное место для палеоантропологии и человеческой истории в целом", — сказали исследователи.

Напомним, в Польше археологи обнаружили женщину, которую похоронили как вампира.

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