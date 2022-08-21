Ученые рассказали, почему коты любят играть со своей "добычей"

Многие одомашненные коты любят играть со своей "добычей", даже если это просто их миска с кормом.

Следуя поведению, которое они продемонстрировали бы в своей природной среде, игра с "добычей" абсолютно естественна и не должна вызывать беспокойство.

Об этом пишет Petsradar.

Домашние коты, которым не хватает активности, могут заскучать и начать играть с едой, чтобы хоть как-то унять свою скуку.

Исследователи отмечают, что животные, как правило, ведут себя лучше, когда соблюдают правильный распорядок дня.

"Если вы оставите много пищи без присмотра, наполните миску сразу же, когда она опустеет или отзоветесь на просьбу о добавке, они быстро поймут, что еда не дефицитна и ее не нужно быстро есть. В таком случае, когда еды достаточно она может просто превратиться в игрушку. Попытайтесь кормить кошку в определенное время и забирать у нее еду, если она не съедает ее достаточно быстро", — отметили ученые.

Ранее ученые объяснили, почему коты уходят из дома перед смертью.

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