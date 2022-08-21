Вчені розповіли, чому коти люблять гратися зі своєю "здобиччю"

Багато одомашнених котів люблять бавитися зі своєю "здобиччю", навіть якщо це просто їхня миска з кормом.

Наслідуючи поведінку, яку вони продемонстрували б у своєму природному середовищі, гра зі "здобиччю" абсолютно природна і не повинна викликати занепокоєння.

Про це пише Petsradar.

Домашні коти, яким не вистачає активності, можуть занудьгувати і почати гратися з їжею, щоб хоч якось угамувати свою нудьгу.

Дослідники зазначають, що тварини, як правило, поводяться краще, коли дотримуються правильного розпорядку дня.

"Якщо ви залишите багато їжі без нагляду, наповніть миску одразу ж, коли вона спорожніє або відгукнетесь на прохання про добавку, вони швидко зрозуміють, що їжа не є дефіцитною і її не потрібно швидко їсти. У такому випадку, коли їжі достатньо вона може просто перетворитися на іграшку. Спробуйте годувати кішку у певний час і забирати в неї їжу, якщо вона не з'їдає її досить швидко", - зазначили вчені.

Раніше вчені пояснили, чому коти йдуть з дому перед смертю.

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