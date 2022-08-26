У Запоріжжі спрацювала ППО – Старух

У Запоріжжі спрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

”Без паніки! Спрацювала ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” - заявив Старух.

Нагадаємо, в Україні ліквідований командир танкового батальйону збройних сил Російської Федерації, майор Василь Лушніков. Зазначається, що командир танкового батальйону російської армії загинув у свій день народження – 23 серпня – "під час стрімкої атаки".

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