У Запоріжжі спрацювала ППО – Старух

Голова Запорізької ОВА закликав місцевих мешканців не панікувати.
У Запоріжжі спрацювали українські сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.
”Без паніки! Спрацювала ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!” - заявив Старух.
Нагадаємо, в Україні ліквідований командир танкового батальйону збройних сил Російської Федерації, майор Василь Лушніков. Зазначається, що командир танкового батальйону російської армії загинув у свій день народження – 23 серпня – "під час стрімкої атаки".
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