В Запорожье сработала ПВО – Старух

В Запорожье сработали украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!”, – заявил Старух.

Напомним, в Украине ликвидирован командир танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации майор Василий Лушников. Отмечается, что командир танкового батальона российской армии погиб в свой день рождения – 23 августа – "во время стремительной атаки".

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