В Запорожье сработала ПВО – Старух

Глава Запорожской ОВА призвал местных жителей не паниковать.
В Запорожье сработали украинские силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!”, – заявил Старух.
Напомним, в Украине ликвидирован командир танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации майор Василий Лушников. Отмечается, что командир танкового батальона российской армии погиб в свой день рождения – 23 августа – "во время стремительной атаки".
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