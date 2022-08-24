Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нападет ли Беларусь на Украину: Буданов оценил риски

Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нападет ли Беларусь на Украину: Буданов оценил риски

Фото: УНІАН

Беларусь вряд ли будет вторгаться в Украину.

Все слухи о возможном нападении Беларуси – это информационно-психологическая операция влияния РФ на украинцев.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны, глава Комитета по разведке при президенте Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего из Беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения" РФ на территории Беларуси, других угроз нет", – заявил Буданов.

Отдельно он подчеркнул, что системы С-300, которые стянул агрессор к белорусско-украинской границе, не угрожают, поскольку дальность их огня составляет 35 километров.

Напомним, эксперт оценил риски ракетных ударов РФ во второй половине дня 24 августа.

Ранее в разведке объяснили, почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины.

Читайте также:

Жданов: что будет дальше с войной, чем защитить Харьков и почему Путин может убрать Лукашенко

Жданов: что будет дальше с войной, чем защитить Харьков и почему Путин может убрать Лукашенко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация