Нападет ли Беларусь на Украину: Буданов оценил риски

Беларусь вряд ли будет вторгаться в Украину.
Все слухи о возможном нападении Беларуси – это информационно-психологическая операция влияния РФ на украинцев.
Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны, глава Комитета по разведке при президенте Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего из Беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особой какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения" РФ на территории Беларуси, других угроз нет", – заявил Буданов.
Отдельно он подчеркнул, что системы С-300, которые стянул агрессор к белорусско-украинской границе, не угрожают, поскольку дальность их огня составляет 35 километров.
Напомним, эксперт оценил риски ракетных ударов РФ во второй половине дня 24 августа.
Ранее в разведке объяснили, почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины.
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