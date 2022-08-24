Эксперт оценил риски ракетных ударов РФ во второй половине дня 24 августа

Сегодня, в День Независимости, подтвердились прогнозы многих военных и экспертов по поводу угрозы ракетных обстрелов со стороны россиян.

Военный эксперт Петр Черник проанализировал военную ситуацию первой половины 24 августа и сделал прогноз того, какой станет вторая половина главного дня Украины.

Об этом рассказал ТСН.ua Петр Черник.

"Обстрелы, которые были утром – вполне ожидаемые. Противник применяет ракетный террор. Подвергшиеся ударам области – это относительно смежные с ними (россиянами – Ред.) регионы. На мой взгляд, враг применяет не стратегические ракеты класса Х-101 с дальностью стрельбы до 5500 км и не ракеты класса "Калибр" с дальностью стрельбы до 2600 км. Я думаю, они используют запасы оперативно-тактического ракетного вооружения. Такие, как, например, Точка-У или перепрофилированный зенитно-ракетный комплекс С-300. На такие размышления наталкивает, что эти области находятся под ударами. Надеемся, что центральная и западная часть не подвергаются ударам, потому что по ним возможно нанести удары только стратегическим ракетным вооружением", — сказал он.

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К этому Петр Черник добавил, что комплекс С-300 – не менее опасен, чем другое ракетное вооружение.

"Это опасный комплекс, имеющий вес боевой части от 80 до 180 кг, плюс эта боевая часть (ракеты – Ред.) очень уникальна – вокруг нее расположены элементы поражения в виде небольших металлических кубиков. Когда оно взрывается, то создает очень высококинетическое облако осколков, которое сечет вокруг себя все. К сожалению, враг подтверждает свою стратегию наведения ужаса. Это будет продолжаться дальше, враг не собирается сдаваться", — говорит Петр Черник.

Что касается второй половины дня, Петр Черник говорит, что повода для успокоения пока нет.

"Логика ракетных ударов не отменяется. В любой половине дня возможны ракетные обстрелы. И даже завтра и послезавтра", — резюмировал эксперт.

Напомним, в разведке объяснили, почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины.

Как сообщалось, в Днепропетровской области ракета попала в жилой дом, под завалами дети (видео).

Напомним, что в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по Миргороду Полтавской области. Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "воздух-земля", вероятно, Х-22 по Миргороду.

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