Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Черниговщиной ПВО сбила вражеский беспилотник

Дата публикации
Просмотры
591
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Черниговщиной ПВО сбила вражеский беспилотник

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Черниговской области работала система противовоздушной обороны.

В небе над Черниговским районом сегодня, 24 августа, около 15:30 был сбит российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Около 15:30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе. Подробности позже", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 23 августа ВСУ сбили пять беспилотников и один вертолет.

Читайте также:

Не повезло с соседом! Что происходит на границе с Беларусью

Не повезло с соседом! Что происходит на границе с Беларусью

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация