Над Черниговщиной ПВО сбила вражеский беспилотник

В Черниговской области работала система противовоздушной обороны.
В небе над Черниговским районом сегодня, 24 августа, около 15:30 был сбит российский беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Около 15:30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе. Подробности позже", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение 23 августа ВСУ сбили пять беспилотников и один вертолет.
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