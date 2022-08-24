Над Черниговщиной ПВО сбила вражеский беспилотник

В небе над Черниговским районом сегодня, 24 августа, около 15:30 был сбит российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Около 15:30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе. Подробности позже", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 23 августа ВСУ сбили пять беспилотников и один вертолет.

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