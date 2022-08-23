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В Запорожье бойцы терробороны сбили беспилотник оккупантов

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В Запорожье бойцы терробороны сбили беспилотник оккупантов

Фото: Запорожская отдельная бригада терробороны

Летательный аппарат остался почти не поврежден.

В Запорожской области военные территориальной обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.

"Вот и все! Арелик долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера. Чем сбили или как посадили – тайна. Секретное оружие – мощный взгляд казака-характерника... Поработает теперь на нас", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские зенитчики одним выстрелом уничтожили вражеский беспилотник (видео).

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