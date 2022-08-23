В Запорожье бойцы терробороны сбили беспилотник оккупантов

Летательный аппарат остался почти не поврежден.
В Запорожской области военные территориальной обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны.
"Вот и все! Арелик долетался и стал трофеем Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, почти не поврежден, кроме пропеллера. Чем сбили или как посадили – тайна. Секретное оружие – мощный взгляд казака-характерника... Поработает теперь на нас", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские зенитчики одним выстрелом уничтожили вражеский беспилотник (видео).
Читайте также:
- Резников предложил своей коллеге из Нидерландов трофейный российский "Бук"
- "С ленд-лизом еще никто не проигрывал": военный эксперт назвал вероятные сроки окончания войны
- "Мы держим под огневым контролем транспортные артерии" — Гуменюк об эвакуации оккупантов на правый берег Днепра