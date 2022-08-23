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Военный эксперт рассказал, как может происходить освобождение Херсона

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Военный эксперт рассказал, как может происходить освобождение Херсона

Фото: Associated Press

В Херсонской области большая часть населённых пунктов временно контролируется российскими оккупантами.

В течение многих недель отдельные населенные пункты на разных участках фронта переходят "из рук в руки". Впрочем, несмотря на успешное контрнаступление, нет возможности закрепиться.

Об этом координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник рассказал "Обозревателю".

"Если мы смотрим на какие-то сообщения о случившемся за прошедшие сутки, нужно дождаться, надежно ли там можно будет закрепиться", — подчеркнул он.

По его словам, освобождение Херсонской области будет происходить не по той тактике, которую применяли россияне во время оккупации региона.

"Речь идет о способности отрезания целой группировки, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, от поставок, и их разгроме, или каким-то образом дать им возможность покинуть эту территорию ограниченными путями", — пояснил Мельник.

Как сообщалось, в Белоруссии продолжает фиксироваться военная активность. За сутки, 22 августа, в РБ заметили активность белорусских вертолетов, движение БТР, Газ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции. Также в Белоруссии видели технику РФ.

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