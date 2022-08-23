В Мелитополе оккупанты берут отпечатки пальцев и ДНК у коллаборантов

В Мелитополе оккупанты делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей.

Несколько работников женской колонии перешли на сторону кафиров и получили российские паспорта.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Сейчас с оккупантами сотрудничают по меньшей мере 7 работников женской колонии в Мелитополе. Некоторые из них имеют доступ к секретным материалам.

"Всех сотрудников колонии под личным контролем предателя Приступы сфотографировали, как зэков, взяли из каждого материалы ДНК и отпечатки пальцев. Так что убежать от рашистов им уже тоже не удастся", — сообщает издание.

Отмечается, что у государственного предателя Максима Приступы, возглавившего колонию после того, как ее руководство отказалось сотрудничать с оккупантами, другие члены семьи также ходят в коллаборантах.

Украину предал в частности и отец Приступы, до войны работавший инспектором государственной службы охраны Приазовского национального парка. Он в числе первых получил паспорт России. Сейчас коллаборант работает в спецподразделении кафиров, которое занимается браконьерством на Азовском море и Молочном лимане.

Напомним, во время атаки ВСУ по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.

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