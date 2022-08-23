У Мелітополі окупанти беруть відбитки пальців та ДНК у колаборантів

У Мелітополі окупанти роблять аналіз ДНК та беруть відбитки пальців у зрадників.

Кілька працівників жіночої колонії перейшли на бік окупантів та отримали російські паспорти.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Зараз з окупантами співпрацюють щонайменше 7 працівників жіночої колонії в Мелітополі. Деякі з них мають доступ до секретних матеріалів.

"Усіх співробітників колонії під особистим контролем зрадника Приступи сфотографували, як зеків, взяли з кожного матеріали ДНК та відбитки пальців. Тож втекти від рашистів їм уже теж не вдасться", - повідомляє видання.

Зазначається, що у державного зрадника Максима Приступи, який очолив колонію після того, як її керівництво відмовилося співпрацювати з окупантами, інші члени родини також ходять у колаборантах.

Україну зрадив зокрема і батько Приступи, який до війни працював інспектором державної служби охорони Приазовського національного парку. Він серед перших отримав паспорт Росії. Зараз колаборант працює в спецпідрозділі окупантів, який займається браконьєрством на Азовському морі та Молочному лимані.

Нагадаємо, під час атаки ЗСУ по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

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