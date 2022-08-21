У Мелітополі окупанту-педофілу перерізали горло - мер

Російський загарбник на вулиці Мелітополя чіплявся до дітей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту підрізано горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України", - повідомив міський голова Мелітополя.

Іван Федоров наголосив, що зґвалтування - є одним з найтяжчих воєнних злочинів, а тому за це потрібно відповідати.

Нагадаємо, під час атаки ЗСУ в ніч проти 20 серпня по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

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