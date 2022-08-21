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У Мелітополі окупанту-педофілу перерізали горло - мер

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У Мелітополі окупанту-педофілу перерізали горло - мер

Фото: Associated Press

У Мелітополі у неділю, 21 серпня, партизани ліквідували збоченця-окупанта.

Російський загарбник на вулиці Мелітополя чіплявся до дітей. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

"Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту підрізано горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України", - повідомив міський голова Мелітополя. 

Іван Федоров наголосив, що зґвалтування - є одним з найтяжчих воєнних злочинів, а тому за це потрібно відповідати. 

Нагадаємо, під час атаки ЗСУ в ніч проти 20 серпня по одній з військових баз росіян в окупованому Мелітополі було знищено багато військової техніки та членів особового складу ворога.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7594
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