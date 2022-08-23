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Військовий експерт розповів, як може відбуватися звільнення Херсона

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Військовий експерт розповів, як може відбуватися звільнення Херсона

Фото: Associated Press

У Херсонській області більша частина населених пунктів тимчасово контролюється російськими окупантами.

Протягом багатьох тижнів окремі населені пункти на різних ділянках фронту переходять "з рук в руки". Втім, попри  успішний контрнаступ, немає можливості закріпитися.

Про це координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник розповів "Обозревателю".

"Якщо ми дивимося на якісь повідомлення про те, що сталося за минулу добу, потрібно дочекатися, чи надійно там можна буде закріпитися", - наголосив він.

За його словами, звільнення Херсонської області буде відбуватися не за тією тактикою, яку застосовували росіяни під час окупації регіону.

"Йде про здатність відрізання цілого угруповання, яке зараз перебуває на правому березі Дніпра, від поставок, і їх розгром, або якимось чином дати їм можливість покинути цю територію обмеженими шляхами", - пояснив Мельник.

Як повідомлялося, у Білорусі продовжує фіксуватися військова активність. За добу, 22 серпня, в РБ помітили активність білоруських гелікоптерів, рух БТР, Газ, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції. Також у Білорусі бачили техніку РФ.

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