ВСУ за день сбили пять беспилотников и один вертолет

Вооруженные силы Украины за день сбили пять беспилотников и один вертолет.

Также украинская авиация в сутки нанесла до 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.

Об этом говорится в Командовании воздушных сил ВСУ.

"23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов. Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных Сил. Штурмовики и бомбардировщик за сутки нанесли до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пилоты "покошмарили" оккупантов на нескольких участках. В результате российские захватчики потеряли пункты поставки горюче-смазочных материалов, технику и личный состав.

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