ЗСУ за день збили п'ять безпілотників та один вертоліт

Збройні сили України за день збили п'ять безпілотників та один вертоліт.

Також українська авіація за добу нанесла до 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.

Про це йдеться у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

"23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів. Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські пілоти "покошмарили" окупантів на кількох ділянках. В результаті російські загарбники втратили пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, техніку та особовий склад.

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