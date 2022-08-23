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ЗСУ за день збили п'ять безпілотників та один вертоліт

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ЗСУ за день збили п'ять безпілотників та один вертоліт

Фото: Getty Images

Збройні сили України за день збили п'ять безпілотників та один вертоліт.

Також українська авіація за добу нанесла до 15 авіаударів по позиціях російських окупантів. 

Про це йдеться у Командуванні повітряних сил ЗСУ. 

"23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів. Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські пілоти "покошмарили" окупантів на кількох ділянках. В результаті російські загарбники втратили пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, техніку та особовий склад.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
898
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