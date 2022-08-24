Над Чернігівщиною ППО збила ворожий безпілотник

У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони.
У небі над Чернігівським районом сьогодні, 24 серпня, близько 15:30 було збито російський безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 23 серпня ЗСУ збили п'ять безпілотників та один вертоліт.
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