Над Чернігівщиною ППО збила ворожий безпілотник

У небі над Чернігівським районом сьогодні, 24 серпня, близько 15:30 було збито російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Близько 15:30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 23 серпня ЗСУ збили п'ять безпілотників та один вертоліт.

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