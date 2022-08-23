Українські зенітники збили суперсучасний російський вертоліт К-52

Зауважимо, що відбулося це в День Державного прапора України.

Про це повідомив Оперативний штаб ЗСУ.

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що вартість такої машини становить близько 16 млн дол. К-52 має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожі командні пункти і склад боєприпасів у Чорнобаївці та Нововоскресенському, що на півдні країни.

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