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Українські зенітники збили суперсучасний російський вертоліт К-52

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Українські зенітники збили суперсучасний російський вертоліт К-52

Фото: Оперативний ЗСУ

Українські зенітники 23 серпня збили російський ударний вертоліт К-52 "Алігатор" на сході держави.

Зауважимо, що відбулося це в День Державного прапора України.

Про це повідомив Оперативний штаб ЗСУ.

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт К-52", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що вартість такої машини становить близько 16 млн дол. К-52 має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс. Гелікоптер також здатний нести авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожі командні пункти і склад боєприпасів у Чорнобаївці та Нововоскресенському, що на півдні країни.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1751
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