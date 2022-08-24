Експерт оцінив ризики ракетних ударів РФ у другій половині дня 24 серпня

Сьогодні, в День Незалежності, підтвердилися прогнози багатьох військових та експертів щодо загрози ракетних обстрілів з боку росіян.

Військовий експерт Петро Черник проаналізував військову ситуацію першої половини 24 серпня та зробив прогноз того, якою стане друга половина головного дня України.

Про це розповів ТСН.ua Петро Черник.

"Обстріли, які були зранку – цілком очікувані. Противник застосовує ракетний терор. Області, які зазнали ударів – це відносно суміжні з ними (росіянами – Ред.) регіони. На мій погляд, ворог застосовує не стратегічні ракети класу Х-101 з дальністю стрільби до 5500 км та не ракети класу "Калібр" із дальністю стрільби до 2600 км. Я думаю, вони використовують запаси оперативно-тактичного ракетного озброєння. Такі, як, наприклад, Точка-У або перепрофільований зенітно-ракетний комплекс С-300. На такі роздуми наштовхує те, що ці області перебувають під ударами. Сподіваємось, що центральна та західна частина не зазнають ударів, тому що по них можливо завдати ударів тільки стратегічним ракетним озброєнням", - сказав він.

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До цього Петро Черник додав, що комплекс С-300 – не менш небезпечний, ніж інше ракетне озброєння.

"Це небезпечний комплекс, має вагу бойової частини від 80 до 180 кг, плюс ця бойова частина (ракети – Ред.) дуже унікальна – навколо неї розташовані уражувальні елементи у вигляді невеличких металевих кубиків. Коли воно вибухає, то створює дуже висококінетічну хмару уламків, яка січе навколо себе все. На жаль, ворог підтверджує свою стратегію наведення жаху. Це буде тривати далі, ворог не збирається здаватися", - каже Петро Черник.

Щодо другої половини дня, Петро Черник каже, що приводу для заспокоєння наразі немає.

"Логіка ракетних ударів не скасовується. В будь-якій половині дня можливі ракетні обстріли. І навіть завтра, і післязавтра", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у розвідці пояснили, чому немає анонсованих масованих ударів Росії по містах України.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині ракета влучила в житловий будинок, під завалами діти (відео).

Нагадаємо, що у День Незалежності України, 24 серпня, російські війська вдарили по Миргороду Полтавської області. Війська РФ завдали груповий удар ракетами "повітря-земля", ймовірно, Х-22 по Миргороду.

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