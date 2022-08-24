На Дніпропетровщині ракета влучила в житловий будинок: під завалами діти (відео)

На Дніпропетровщині близько 15:00 російська ракета влучила в приватний будинок у Синельниковському районі.

Про це 24 серпня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Під завалами опинилися 2 дітей. Їх евакуювали, діти живі. Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя!" - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня повітряна тривога на Дніпропетровщині майже не замовкала. Російська армія випустила по Дніпропетровській області ракети Х-22, била "Градами" та "Ураганами". Окупанти накрили вогнем три райони: Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

Окупанти дорогущою ракетою "денацифікували" сільську дорогу на Полтавщині

Читайте також: