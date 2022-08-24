На Днепропетровщине ракета попала в жилой дом: под завалами дети (видео)

В Днепропетровской области около 15:00 российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе.

Об этом 24 августа сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Под завалами оказались 2 детей. Их эвакуировали, дети живы. Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – написал он.

Напомним, в ночь на 24 августа воздушная тревога на Днепропетровщине почти не умолкала. Российская армия выпустила по Днепропетровской области ракеты Х-22, била "Градами" и "Ураганами". Оккупанты накрыли огнем три района: Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Оккупанты дорогущей ракетой "денацифицировали" сельскую дорогу на Полтавщине

Читайте также: