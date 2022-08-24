Чи нападе Білорусь на Україну: Буданов оцінив ризики

Білорусь навряд чи буде вторгатися до України.

Усі чутки про можливий напад Білорусі - це інформаційно-психологічна операція впливу РФ на українців.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони, очільник Комітету з питань розвідки при президентові України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно пів року війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає", - заявив Буданов.

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Окремо, він наголосив, що системи С-300, які агресор стягнув до білорусько-українського кордону, не загрожують Україні, оскільки дальність їхнього вогню становить 35 кілометрів.

Нагадаємо, експерт оцінив ризики ракетних ударів РФ у другій половині дня 24 серпня.

Раніше у розвідці пояснили, чому немає анонсованих масованих ударів Росії по містах України.

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