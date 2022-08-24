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В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

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В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Фото з відкритих джерел

Російські окупанти 24 серпня продовжують тероризувати Україну загрозами ракетних ударів.

Наразі повітряна тривога оголошена на заході України, у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській та Луганській областях. 

Про це свідчить карта повітряних тривог. 

Судячи із територій, де оголошено повітряну тривогу існує загроза ракетних ударів з боку Білорусі та з території держави-агресорки. 

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатись укриттями, оскільки саме 24 серпня західна та українська розвідки повідомляли про масштабні ракетні удари. 

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Нагадаємо, у Вінницькій області у середу, 24 серпня, під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6599
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