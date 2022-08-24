В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: карта

Наразі повітряна тривога оголошена на заході України, у Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській та Луганській областях.

Про це свідчить карта повітряних тривог.

Судячи із територій, де оголошено повітряну тривогу існує загроза ракетних ударів з боку Білорусі та з території держави-агресорки.

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатись укриттями, оскільки саме 24 серпня західна та українська розвідки повідомляли про масштабні ракетні удари.

Нагадаємо, у Вінницькій області у середу, 24 серпня, під час останньої повітряної тривоги пролунали вибухи.

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