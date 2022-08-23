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У Севастополі знову спрацювала ППО окупантів (відео)

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У Севастополі знову спрацювала ППО окупантів (відео)

Скриншот з відео

В окупованому Севастополі ввечері 23 серпня вкотре спрацювала протиповітряна оборона російських загарбників.

Про це пишуть місцеві проросійські пабліки, а також заявив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Над морем у районі мису Херсонес ППО продовжує збивати безпілотники. Приводів для занепокоєння немає", – сказав "посадовець".

Нагадаємо, вдень 23 серпня жителі Севастополя повідомляли, що чули вибухи. Тоді Развозжаєв поспішив повідомити, що нібито причиною вибухів у місті є "робота ППО".

Зауважимо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що кількість атак невідомого походження в Криму лише зростатиме.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4648
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