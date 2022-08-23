Ми повертатимемо Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо - Зеленський

Деокупація Криму відбудеться точно, і для цього Україна використовуватиме будь-які шляхи.

Водночас глава держави Володимир Зеленський наголосив, що бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення Криму.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на прескоференції за підсумками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня.

"Ми повертатимемо Крим, бо це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою країною світу", – констатував він.

Зеленський запевнив, що українські військові можуть завдати ударів по Криму згідно з планом.

"Щодо відкритих атак, Україна не завдає жодних ударів по цивільному населенню як на території інших країн, так і в Україні. А Крим – це Україна, це тимчасово окупована територія. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, де є військові об'єкти, де склади з боєприпасами на тимчасово окупованій території. Там українські військові можуть діяти згідно з планом", – підкреслив він.

Нагадаємо, глава держави запевнив, що анексований росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.