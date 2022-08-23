Мы будем возвращать Крым любым путем, которым решим — Зеленский

Деоккупация Крыма состоится точно, и для этого Украина будет использовать любые пути.

В то же время, глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что боевые действия никогда не будут направлены против гражданского населения Крыма.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам второго саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория. Любым путем, которым мы решим. Решим самостоятельно, без консультаций с какой-либо другой страной мира", – констатировал он.

Зеленский заверил, что украинские военные могут нанести удары по Крыму согласно плану.

"По открытым атакам, Украина не наносит никаких ударов по гражданскому населению, как на территории других стран, так и в Украине. А Крым – это Украина, это временно оккупированная территория. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, где есть военные о, где склады с боеприпасами на временно оккупированной территории. Там украинские военные могут действовать согласно плану", — подчеркнул он.

Напомним, глава государства заверил, что аннексированный россиянами Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

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