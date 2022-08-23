"Станет частью Евросоюза" — Зеленский о будущем Крыма после деоккупации

Для Украины Крым — это часть нашего народа, общества, сообщество людей, которым государство гарантирует свободу и туда непременно вернется современность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время второго саммита Крымской платформы.

Президент подчеркнул, что только Украина обеспокоена безопасностью Крыма. Для оккупантов захваченный полуостров является фишкой в геополитической игре.

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"Я хочу подчеркнуть: для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым – это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность". Крым был и является Украиной, и после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза.Я в этом уверен.Паспорт гражданина Украины будет и паспортом ЕС.И это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму.Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем", – заявил Зеленский.

Напомним, Подоляк предупредил, что количество атак неизвестного происхождения в Крыму будет расти.

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