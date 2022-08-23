"Ми в ці ігри грати не будемо": Зеленський - про ймовірність "Мінська-3"

Глава держави повідомив, що Україна до зими має багато планів щодо звільнення держави від російських злочинців.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на прескоференції за підсумками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня.

"Головний мій посил простий. Ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до питання завершення (війни - ред.) і почати говорити з Росією. Але до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що "Мінська-3", "Мінська-5" чи "Мінська-7" не буде. Ми в ці ігри грати не будемо, тому що це пастка", - сказав Зеленський.

Президент виключив можливість переговорів з РФ, поки країна-агресорка вбиває українців та чинить проти них насилля.

"По-перше, "після війни" не настало. Це ми маємо всі розуміти. Зараз у нас війна. По-друге, все так відбувається, що поки про переговори і мови не може бути. По-третє, наративи, які Росія пускає, що Україна не хоче миру, звучать, мʼяко кажучи, смішно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави запевнив, що анексований росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

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