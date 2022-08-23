У Харкові пролунали вибухи

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Харкові ввечері 23 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
"Тепер і увечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі ввечері 23 серпня злетіли в повітря літаки-винищувачі. Водночас на всій території заходу України була оголошена повітряна тривога.
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