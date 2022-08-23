В Харькове раздались взрывы

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Харькове вечером 23 августа раздались взрывы.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белоруссии вечером 23 августа взлетели на воздух самолеты-истребители. В то же время на всей территории запада Украины была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
Россия ударила по Днепропетровщине из "Градов" и "Ураганов": вспыхнули пожары
Что будет через два-три месяца войны в Украине: новый прогноз Арестовича
Россия нанесла авиационные удары на Запорожском направлении — Генштаб