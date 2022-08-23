В Харькове раздались взрывы

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Харькове вечером 23 августа раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Теперь и вечером обстрел Шевченковского района. Предварительно без пострадавших", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белоруссии вечером 23 августа взлетели на воздух самолеты-истребители. В то же время на всей территории запада Украины была объявлена воздушная тревога.

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