В Беларуси взлетели истребители: на западе Украины – воздушная тревога

В Беларуси вечером 23 августа взлетели на воздух самолеты-истребители. В то же время, на всей территории запада Украины объявлена воздушная тревога.
Пока истребители тренируются над Барановичами в Беларуси.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларуский гаюн".
- 18:49 Барановичи, взлет истребителя.
- 18:51 Барановичи, взлет истребителя.
- 19:30 Барановичи, тренировка над аэродромом.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил повышенную опасность для Украины 23-24 августа. Эксперт отметил, что обстрелов стает больше ближе к вечеру, особенно ночью.
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