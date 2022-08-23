В Севастополе снова сработала ПВО оккупантов (видео)

В оккупированном Севастополе вечером 23 августа снова сработала противовоздушная оборона российских захватчиков.

Об этом пишут местные пророссийские паблики, а также заявил "губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", – сказал "чиновник".

Напомним, днем 23 августа жители Севастополя сообщали, что слышали взрывы. Тогда Развозжаев поспешил сообщить, что якобы причиной взрывов в городе есть "работа ПВО".

Отметим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что количество атак неизвестного происхождения в Крыму будет только расти.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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