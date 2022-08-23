Во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы: видео

Во временно оккупированном Крыму во вторник, 23 августа, раздались взрывы.

Самопровозглашенная "власть" полуострова заявила о якобы работе систем ПВО.

Об этом пишут крымские телеграммы-каналы.

Мощные взрывы слышали жители Севастополя. Жители украинского города, который в оккупации, заявили, что слышали два взрыва в разных районах города.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев поспешил сообщить, что якобы причиной взрывов в городе является "работа ПВО". Развозжаев заявил о том, что россияне вроде бы сбили над морем беспилотник.

Напомним, в СНБО сообщили, как Путин может сохранить Крымский мост.

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