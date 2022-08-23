Макрон оказался хитрее Шольца: Жданов о предоставлении оружия Украине

Между тем, в Германии уже заявили, что больше не будут предоставлять оружие Украине. В то время, как французы оказались хитрее, когда есть негатив — они что-то передают.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Шольц берется за старое. Он оказался крепче Макрона. Потому что президент Франции хитрее: он постоянно выходит из-под удара. Как только мы начинаем критиковать Францию, что она нам не хочет предоставлять оружие, Макрон демонстративно передает нам очередную батарею "Цезарей" и так было трижды.Таким образом Франция передала нам несколько сотен противотанковых комплексов, еще кое-что и "Цезары". Из этого сделали большую рекламу. Германия не такая хитрая. Шольц постоянно вставлял палки в колеса и препятствовал передаче вооружения, потерял свой рейтинг, мы считаем немецкого канцлера не совсем дружественного к нам политика. Также в Германии возникли противоречия в политической плоскости. В Бундестаге есть разные взгляды относительно предоставления нам оружия. Старая Европа просто осталась собой, они смотрят на РФ как на свое сырьевое приложение. Они готовы договориться: некоторые политики уже готовы восстанавливать "Северный поток-2", – подчеркнул Жданов.

Напомним, Жданов считает, что в России уже произошел пик радикализации, а потому российскому диктатору, чтобы консолидировать общество, понадобится начать ядерную войну.

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