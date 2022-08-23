"Верес" благодаря шедеральному голу начал сезон в УПЛ с победы

Во вторник, 23 августа, одесский "Черноморец" встречался с ровенским "Вересом" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

"Верес" минимально победил одесский "Черноморец" в матче первого тура УПЛ — 0:1 .

Единственный гол поединка на 22-минуте поединка забил Дмитрий Клец. Полузащитник нанес безупречный удар издалека. У Дмитрия Непогодова не было шансов среагировать.

В конце первого тайма Геннадий Пасич удвоил преимущество ровенской команды, но арбирт отменил гол из-за офсайда.

На первых секундах второй 45-минутки Виталий Дахновский получил мяч в штрафной – и его оттолкнул Маньрекар Джеймс. Арбитр назначил пенальти в ворота одесситов, но Дахновский его не реализовал.

Напомним, что стартовый матч украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 между "Шахтером" и Металлистом 1925 года завершился безголевой ничьей.

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