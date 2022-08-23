"Шахтер" не сумел переиграть "Металлист 1925" в стартовом матче УПЛ

Во вторник, 23 августа, донецкий "Шахтер" встречался с харьковским "Металлистом 1925" в стартовом матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23.

Донецкому "Шахтеру" не удалось обыграть харьковский "Металлист 1925" в стартовом матче сезона УПЛ. Поединок на НСК Олимпийский завершился безголевой ничьей — 0:0 .

В течение матча команды создавали у ворот друг друга ряд моментов. На 14-й минуте Андрей Ременюк с левого фланга навесил на голову пробившего по воротам Ростиславу Русину, но Анатолий Трубин спас "горняков".

Через три минуты Михаил Мудрик пробил по воротам, но Олег Мозиль отбил мяч перед собой, а Невен Джурасек сыграл на добивании, но пробил слабо.

В середине первого тайма "Шахтер" снова имел шанс открыть счет. После заброса партнера Георгий Судаков выскочил один на один с Мозилем, но голкипер вовремя вышел и ликвидировал опасность. В конце первой 45-минутки после навеса Мудрика со штрафного Сергей Кривцов головой пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме "горняки" создавали еще опасные моменты у ворот соперника, но открыть счет так и не смогли.

Напомним, что на этом матче подняли украинский флаг, вынесший на поле болельщик на Олимпиаде 1976 года в Канаде.

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