Макрон виявився хитрішим за Шольца: Жданов про надання зброї Україні

Стара Європа готова домовлятись з Росією, щоб уникнути енергетичної кризи.
Тим часом у Німеччині уже заявили, що більше не надаватимуть зброю Україні. Тоді як французи виявились хитрішими, коли є негатив - вони щось передають.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.
"Шольц береться за старе. Він виявився міцнішим за Макрона. Бо президент Франції хитріший: він постійно виходить з-під удару. Як тільки ми починаємо критикувати Францію, що вона нам не хоче надавати зброю, Макрон демонстративно передає нам чергову батарею "Цезарів" і так було тричі. Таким чином Франція передала нам декілька сотень протитанкових комплексів, ще дещо і "Цезари". З цього зробили велику рекламу. Німеччина не така хитра. Шольц постійно встромляв палиці в колеса і перешкоджав передачі озброєння, втратив свій рейтинг, ми вважаємо німецького канцлера не зовсім дружнього до нас політика. Також у Німеччині випливли протиріччя в політичній площині. У Бундестазі є різні погляди щодо надання нам зброї. Стара Європа просто залишилась собою, вони дивляться на РФ як на свій сировинний додаток. Вони готові домовитись: деякі політики вже готові відновлювати "Північний потік-2", - наголосив Жданов.
Нагадаємо, Жданов вважає, що у Росії вже відбувся пік радикалізації, а тому російському диктатору, щоб консолідувати суспільство знадобиться почати ядерну війну.
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